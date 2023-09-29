Mel Gibson'dan Türkiye ve Azerbaycan'a hakaret ABD'li oyuncu Mel Gibson, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'da antiterör operasyonu düzenlemesine karşı, Türkiye ve Azerbaycan'a soykırım iftirasında bulundu.

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ensonhaber.com

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'da anti-terör operasyonu düzenlemesinin yankıları ABD'de halen devam ediyor.

Hollywood'un ünlü oyuncularından, Avustralya asıllı aktör ve yönetmen Mel Gibson, paylaştığı bir videoda Karabağ'daki operasyon için soykırım sözlerini sarfetti.

Bununla da yetinmeyen Mel Gibson, Azerbaycan ve Türkiye'nin Karabağ'da Ermeni halkına etnik temizlik yaptığı iftirasında bulundu: