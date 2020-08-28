Melania Trump ile Ivanka Trump arasında dikkat çeken bakışma

ABD Başkanı Donald Trump’un seçim çalışmaları devam ederken; Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi’nde, First Lady Melania Trump ile Ivanka Trump’ın arasında soğuk rüzgarlar kameraya yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım 2020'de Başkan adaylığını resmen duyurulması için gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde, First Lady Melenia ile Ivanka Trump arasında esen soğuk rüzgarlar geceye damga vurdu.

Sahnede konuşma yapan Ivanka Trump, konuşmasını yaptıktan sonra sahneye geldiğinde Melania ile arasında yaşanan kısa süreli gülümseme yerini soğuk bir bakışmaya bıraktı.

ÖNCE GÜLÜMSEDİ, SONRA SURATINI ASTI

Kameraların kayıtta olduğu o anda Ivanka Trump'a gülümseyen Melenia Trump, daha sonra yüzünü astı.

Melania ile Ivanka Trump arasındaki soğuk rüzgar kameraya yansıdı İZLE

YILDIZLARI BİR TÜRLÜ BARIŞMADI

Yıldızları bir türlü barışmayanm Melania ile Ivanka arasında yaşanan bu soğukluğun sebebinin, Melania'nın eski arkadaşı Stephanie Winston Wolkoff tarafından kaleme alınan “Ivanka’yı Engelleme Operasyonu” adlı kitap olduğu ifade edildi.

“TRUMP, WASHINGTON’U DEĞİŞTİRDİ”

Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde konuşma yapan Ivanka Trump, “Washington, Donald Trump'ı değiştirmedi. Donald Trump, Washington'u değiştirdi. Şimdi her zamandan daha fazla, Amerika'nın Beyaz Saray'da dört yıl daha bir savaşçıya ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.