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Haber Merkezi

Amerika'da tarihi seçim sonlandı.

Tüm dünyanın gözünü ayırmadan takip ettiği seçimin galibi, Donald Trump oldu.

Trump, Amerika'nın 47. başkanı olarak Beyaz Saray'a dönerken, First Lady Melania Trump da seçimin gözdelerinden birisiydi.

Melania Trump'ın oy kullanmaya gittiği ve sonrasında eşinin zafer konuşmasına eşlik ettiği anlardaki halleri, kafaları karıştırdı.

GERÇEK MELENİA HANGİSİ?

Melania Trump'ın Florida'da oy kullandığı sırada kameralara yansıyan görüntüsü, sosyal medyada komplo teorilerini beraberinde getirdi.

First Lady'nin oy kullanmaya giderken kullandığı büyük güneş gözlükleri ve seçtiği kıyafet, dublör olduğu söylentilerini de artırdı. Üstelik yüz hatları da Melania Trump'a pek uymuyordu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Bu komplo teorilerinin ardından sosyal medyadaki kullanıcıları susturmak isteyen ve paylaşım yapan Melania, "Oy kullandım." dedi.

Donald Trump’ın eşi Melania Trump, gündemde sık sık estetikleriyle yer alıyor.

Dailymail'in haberine göre; 54 yaşındaki Melania Trump, 50 bin dolarlık (1.7 milyon TL) yüz gerdirme ameliyatı yaptırdı. Trump’ın güzelliğini, yaptırdığı estetik operasyonlara borçlu olduğu söyleniyor.

ÇIKARDIĞI KİTAP REKOR KIRDI

Melania Trump, "Melania" adlı bir anı kitabı yayınladı. Kitapta, Donald Trump'ın başkanlık kampanyası sırasında yaşadığı zorluklar ve FBI'ın Mar-a-Lago malikanesine düzenlediği baskın gibi konulara değindi.

Bu kitap en çok satanlar arasına yerleşti ve rekor kırdı. Donald Trump, zafer konuşmasında eşini kitabındaki satış başarısından dolayı tebrik etti.