Meloni'den 'göçmen' çıkışı: Cinsel şiddet faillerinin arasında göçmenlerin oranı arttı

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Haftalık kadın dergilerinden "Donna Moderna"ya demeç veren Başbakan ve aynı zamanda düzensiz göç karşıtı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri olan Giorgia Meloni, İtalya'da artan cinsel şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki göçmenlere dikkat çeken Meloni, "Şimdi ırkçı olarak adlandırılacağım ama ne yazık ki göçmenler tarafından, özellikle yasa dışı göçmenler tarafından gerçekleştirilen cinsel şiddet hadiselerinde daha yüksek bir oran var." dedi.

DAHA FAZLA POLİS İSTİHDAM EDİLECEK

"Çünkü açıkça hiçbir şeye sahip olmadığında, yozlaşma meydana geliyor ve bu, her yöne gidebilir." ifadeleriyle sözlerine devam eden Meloni, hükümet olarak kadınlara daha fazla güvenlik sağlama konusunda çalıştıklarını, daha fazla polis istihdam etmeyi istediklerini ve yine polislerin bu konudaki eğitimlerinin önemli olduğunu bildirdi.

Başbakan Meloni, kitlesel yasa dışı göçle mücadele konusunun da önemli bir mesele olduğunun altını çizdi.

MUHALEFET PARTİLİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Meloni kabinesinde Eğitim Bakanı olan Giuseppe Valditara, 18 Kasım'da, geçen yıl İtalyan erkek arkadaşı tarafından kaçırılıp öldürülen 22 yaşındaki Giulia Cecchettin adına babası Gino Cecchettin tarafından kurulan vakfın açılışına gönderdiği mesajda, "Cinsel şiddet hadiselerindeki artışın, bir şekilde yasa dışı göçten kaynaklanan marjinalleşme ve sapkınlık biçimleriyle de bağlantılı olduğunu görmezlikten gelmemeliyiz." ifadelerine yer vermişti.

Valditara bu ifadeleriyle, başta Cecchettin Ailesi olmak üzere muhalefet partilerinin tepkisini çekmişti.

"BEYAZ VE SAYGIN BİR İTALYAN ÇOCUK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Giulia'nın kız kardeşi Elena Cecchettin sosyal medya hesabından, "Babam şiddeti önlemek için çok büyük bir şey yaptı, hükümet ne yapıyor? Giulia, beyaz ve saygın bir İtalyan çocuk tarafından öldürüldü." sözleri ile paylaşımda bulunmuştu.

Başbakan Meloni'nin o dönem sahip çıktığı Bakan Valditara, Roma'da 23 Kasım'da yapılan ve on binlerce kişinin katıldığı kadınlara yönelik şiddeti protesto yürüyüşünde istifaya davet edilmişti.