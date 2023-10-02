Merkel, Erdoğan ile Almanya'daki Türklere ilişkin diyaloğunu anlattı Eski Şansöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden anekdot paylaştı. Merkel, görevde olduğu dönemde Almanya'da yaşayan Türklerin de başbakanı olduğunu söyledi.

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Angela Merkel, Almanya Başbakanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık bir araya geldi.

Birbirinden kritik görüşmelerin gündem maddeleri arasında, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Almanya'da yaşayan 3 milyon civarındaki Türk de vardı.

Görevi bıraktıktan sonraki süreçte ilk televizyon röportajını Alman ZDF'ye veren Merkel, Erdoğan ile diyaloğunu anlattı.

"Erdoğan'la sık sık konuştum"

Eski Şansölye, kendisinin her zaman "Almanya'daki tüm insanların Şansölyesi" olduğunu söyledi.

Merkel, "Bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de sık sık konuştum." ifadesini kullandı.

Haberde, "Mesele, ikinci veya üçüncü nesilde Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin sorumlusunun kim olduğuyla ilgiliydi." notu paylaşıldı.

"Almanya'da yaşayan Türklerin Şansölyesiyim"

Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelerden bir anekdot aktarırken, şunları dile getirdi:

Her zaman şunu söyledim: Ben onların Şansölyesiyim. Almanya herkesi içeriyor.

Alman siyasetçi, son yıllarda ülkede kalıcı olarak yaşayan ve her zaman orada yaşamamış birçok insandan söz ederken, "Bu, bizim için üstlenilmesi gereken yeni bir görevdir." diye konuştu.

Son Türkiye ziyareti: Bizim için önemli bir partner

Angela Merkel, 2021'de düzenlediği veda ziyaretleri kapsamında İstanbul'a gelerek, Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Türkiye'de birçok şeyin geliştiğini belirten Merkel, ortak basın toplantısı sırasında şöyle konuşmuştu:

Türkiye, NATO'nun bir müttefiki olarak bizim için önemli bir partner. İstanbul'un iki kıta arasında nasıl bir köprü oluşturduğunu kendi gözlerimizle görebiliyoruz.

Erdoğan: Her zaman takdirle hatırlayacağız

Erdoğan da "Değerli dostum Merkel ile 16 yıldır gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde hep sağduyulu oldu. Merkel'in bu süreçteki müspet katkılarını her zaman takdirle hatırlayacağız." demişti.