Angela Merkel, Almanya Federal Meclis'te koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler ile ilgili tartışmaların ardından muhalefetin güvenoyu talebini reddetti.

Almanya Federal Meclisi'nde, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler hususunda yaşanan tartışmaların ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, muhalefetin güvenoyu talebini reddetti.

"AF DİLEDİM, YAPILACAK EN DOĞRU ŞEY OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Merkel yaptığı açıklamada, "Hayır, bunu yapmayacağım. Bugün bir hata için af diledim. Bunun yapılacak en doğru şey olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Merkel, Paskalya'da planlanan dinlenme günleri fikrini bir hata olarak nitelendirmesinin ardından eyalet başbakanları ile yaptığı toplantıda, bu uygulamayı iptal ettiğini bildirmişti.

Parlamentoda yaptığı konuşmada, bu konuda hata yaptığını söyleyen Merkel'e muhalefet, güvenoylaması yapmasını talep etmişti.





"ŞANSÖLYE, KOALİSYONUN VERDİĞİ DESTEKTEN ARTIK EMİN OLAMIYOR"

Hür Demokratik Parti (FDP) Başkanı Christian Lindner sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Şansölye, koalisyonunun oybirliğiyle verdiği destekten artık emin olamıyor. Merkel, hükümetinin hareket etme kabiliyetini kontrol etmek için Alman Federal Meclisi'ne güven oylaması tavsiye edilebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Sol Parti (Die Linke) Parlamento grubu lideri Dietmar Bartsch meclis oturumu sonrasında basına yaptığı açıklamada ise, "Artık ülkenin siyasi liderliğine gerçek bir güven krizi yaşıyoruz. Salgınlara karşı tutarlı bir mücadele, ancak Şansölye Parlamento'da çoğunluğun güvenine sahipse mümkündür. Alman Federal Meclisi'ne güvenoyu istemeliyiz“ demişti.



