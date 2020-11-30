Merkel: Oruç Reis'in limana dönmesi iyi bir işaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı kapsamında bir konuşma yaptı.

Merkel, Oruç Reis gemisinin Antalya limanı'na dönmesine de değindi.

"İYİ BİR İŞARET"

Angela Merkel, konuya ilişkin, "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret." dedi.

"ZİRVEDE DİKKATE ALINACAK"

Başbakan Merkel, bu konunun 10-11 Aralık'taki zirvede dikkate alınacağını belirtti.

Türkiye'nin dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke olduğunu vurgulayan Merkel, "AB içinde mülteci tartışmalarında ne kadar zorlandık. Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye'ye destek olmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Merkel, AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne dayanışmasını da yineledi.