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    Merkel: Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürücü sinyaller veriyor

    Almanya Başbakanı Merkel, "Türkiye Doğu Akdeniz’de tansiyonu düşürücü adımlar attığının sinyalini veriyor." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 11:48
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    Merkel: Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürücü sinyaller veriyor

    Almanya Başbakanı Merkel, bugün ve yarın (25-26 Mart) gerçekleşecek olan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde, Alman Federal Meclisi’nde açıklamalarda bulundu.

    SICAK MESAJLAR GÖNDERDİ

    İki günlük zirve öncesinde Merkel, konuşmasının satır aralarında Ankara’ya sıcak mesajlar gönderdi.

    MERKEL'İN AÇIKLAMALARI

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki  haklarına yönelik izlediği siyaset hakkında açıklamalar yapan Merkel, "Türkiye Doğu Akdeniz’de tansiyonu düşürücü adımlar attığının sinyalini veriyor." dedi.

    Merkel: Türkiye Doğu Akdeniz de tansiyonu düşürücü sinyaller veriyor #1

    Yaklaşık 3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin, mülteci krizinde üstlendiği rolü övdü.

    Ayrıca Merkel konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

    "Türkiye’nin, insan hakları ve hukukun üstünlüğü kurallarına uyduğunu göstermesini istiyoruz."

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