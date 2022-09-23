Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye indirmesi dünya basınında

Medya kuruluşları, 100 baz puan indirilen faizin 'şaşırtıcı' olduğunu yazdı. Türkiye'nin, seçim öncesi kısa vadeli büyümeye odaklandığı belirtildi.

Faiz kararına ilişkin dün Merkez Bankası açıklama yaptı.

Politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 100 baz puan azaltıldı.

Yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirilen faiz oranı, uluslararası medya kuruluşlarının gündemine oturdu.

CNBC: Türkiye piyasaları bir kez daha şaşırttı

CNBC, Türkiye'nin yüzde 80 enflasyona rağmen, faiz indirimine gittiğini yazdı.

Haberde, "Türkiye Merkez Bankası, kilit faiz oranını düşürme kararıyla piyasaları bir kez daha şaşırttı." denildi.

"Kısa vadeli ekonomik büyümeye odaklandılar"

Banka'nın "Güncellenen politika seviyesinin mevcut görünüm çerçevesinde yeterli olduğu değerlendirildi." şeklindeki açıklamasına dikkat çekildi.

Stockholm merkezli ekonomist Erik Meyersson, "Yaklaşan seçimler göz önüne alındığında, kısa vadeli ekonomik büyümeyi desteklemeye odaklanma devam edecek." dedi.

Reuters: Sürpriz faiz indirimi

Reuters, "Türk Merkez Bankası, 100 baz puanlık faiz indirimi ile piyasaları yine şaşırttı." dedi.

Haberde, "Perşembe günü sürpriz bir 100 baz puanlık faiz indirimi daha yapıldı." ifadesi kullanıldı. Karar sonrası, TL'nin dolar karşısında 18,42 seviyesini gördüğü belirtildi.

Financial Times: Yüksek enflasyona rağmen faiz oranlarını düşürdü

Financial Times, "Merkez Bankası, yüksek enflasyona rağmen faiz oranlarını düşürdü." başlığını attı.

"Karar, dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarının borçlanma maliyetlerini artırdığı bir zamanda geliyor." denilerek, şunlar aktarıldı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde büyümeye finansal istikrardan daha fazla öncelik vermeye çalışırken, Türkiye faiz oranlarını düşürdü."

Fitch'in yüzde 13 tahmini

Öte yandan New York merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, faiz kararı açıklanmadan önce tahminde bulundu.

Faiz oranının, 2023 seçimlerine kadar yüzde 13'te sabit tutulacağının öngörüldüğü kaydedildi.

ABC: Büyük faiz indirimi

ABC televizyonu, gelişmeyi, "Türkiye Merkez Bankası yüzde 80 enflasyonun ortasında büyük faiz indirimi yaptı." diyerek duyurdu.

Gösterge faizinin 1 puan indirilerek yüzde 12'ye çekildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, PBS'e verdiği demeçte kullandığı "Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Şu anda yüzde 8 ve yüzde 9 enflasyon oranlarıyla tehdit altında olan ülkeler var. Bu oran ülkemizde yüzde 80." ifadelerine dikkat çekildi.