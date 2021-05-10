İsrail polisi tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı, binlerce Filistinli'nin Mescid-i Aksa’ya gittiği görüldü.

İsrail polisi, yaptığı alçakça saldırılarla Filistin halkını hedef almaya devam ediyor.

Sabah namazı vaktinde yapılan müdahalenin ardından binlerce Filistinli'nin, Mescid-i Aksa’ya doğru gittiği görüntüler yayınladı.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

FİLİSTİNLİLER MESCİD-İ AKSA YOLUNDA

Binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı korumak için harekete geçti.

İsrail'in saldırısına karşı mücadelesini sürdüren Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gidiş görüntüleri, sosyal medya üzerinden "MescidiAksaOnurumuzdur" etiketiyle paylaşıldı.

Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’ya gidiyor VİDEO

TÜRKİYE SESSİZ KALMADI

Türkiye, Filistin'de yaşanan olaylara karşı sessiz kalmayarak, tepkisini en sert biçimde dile getirdi.

Son açıklama Diyanet'ten geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için selalar okunacak ve dualar edilecek." dedi.