Mescid-i Aksa'da 11'inci cuma! İsrail polisinden namaz kılmak isteyen Filistinlilere sert müdahale İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği cuma namazı kısıtlamaları bugün de devam etti. Bölge halkına yoğun biber gazıyla saldırdılar..

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İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında insanlık dramına yol açan görüntüler ortaya çıkıyor.

Sivilleri hedef alan İsrail, gece-gündüz demeden saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkes çağrılarının ardından insani ara verildi. Kararın sona ermesiyle İsrail güçleri, saldırılarına kaldığı yerden devam ediyor.

Bugün de savaşın gölgesinde 11'inci cuma...

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Mescid-i Aksa'ya gelenlere biber gazı sıktılar

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da 7 Ekim'den bu yana 7 haftadır karşılaşılan durum tekrarlandı.

İsrail polisi, Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinli Müslümanlara sert müdahalede bulundu.

Mescid-i Aksa'ya giremediği için sokak aralarında secde eden ve çevrede evlerinde bulunan Filistinlilere bile yoğun biber gazı sıkan İsrail polisi, ardından TOMA'yla su sıktı.

Gazetecilere de müdahale ettiler

İsrail polisi, ayrıca kendilerini görüntüleyen gazetecileri de bölgeden uzaklaştırdı..