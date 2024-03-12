Mescid-i Aksa'da 35 bin Müslüman teravih namazında saf tuttu İsrail'in kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da 35 bin Müslüman yatsı ve teravih namazları için toplandı.

AA

Ramazan ayı, Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki Müslüman topluluklar arasında büyük bir heyecanla karşılandı.

İsrail'in işgali altındaki Gazze'de ise Ramazan ayına buruk girildi.

Yaşanan saldırılara ve çekilen zorluklara rağmen Filistinliler ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya akın etti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne dayandırdığı haberde, ramazanın birinci gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya akın ettiğine dikkat çekildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde 5 aydan beri Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engeller çıkardığı hatırlatılan haberde, ramazanın ilk gününde İsrailli güçlerin gençleri Mescid-i Aksa'ya yaklaştırmadığına vurgu yapıldı.

35 bin kişi saf tuttu

İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli bir genci ağır şekilde darp ederek gözaltına aldığı belirtilen haberde, İsrail'in Müslümanları engelleme amacıyla getirdiği kısıtlamalara rağmen yatsı ve teravih namazları için 35 bin kişinin Mescid-i Aksa'da saf tuttuğu aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği hatırlatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)