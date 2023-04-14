Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı telaşı yaşandı İsrail'in baskılarına rağmen on binlerce Filistinli, ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etmek için yollara döküldü.

AA & Ensonhaber

Müslümanlar için en önemli lokasyonlardan biri olan Mescid-i Aksa’da da 11 ayın sultanının heyecanı yaşandı.

4'üncü haftaya girilen Ramazan ayı, bölgede sevinçle karşılanırken bu süreçte İsrail askerlerinin baskınları da devam etti.

Son cuma telaşı

Filistinliler, İsrail’in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının son cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

On binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu.

Kontrol noktasında yoğunluk oluştu

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen bölgeye akın eden vatandaşlar, Beytüllahim ile Kudüs'ü ayıran İsrail'in askeri kontrol noktasından geçti.

Burada saatlerce bekletilen Filistinlilerin üst aramaları gerçekleştirildi.