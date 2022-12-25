Arjantin'le dünya kupasını kazanan Lionel Messi, eşi Antonella'nın dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, futbolcunun hayranlarından tam not aldı.

Lionel Messi, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul görüyor…

Arjantinli yıldız, şu sıralar PSG'de futbol hayatını sürdürürken, Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı da kazanarak müthiş bir kariyere ulaşmış oldu.

Kupa finalinin ardından ülkesine giden ve burada kutlamalara katılan Messi, lige dönmeden eşi ile kısa bir tatile çıktı.

Eşinin dansını paylaştı

Burada Dünya Kupası’nın yorgunluğunu atan Messi, eşi Antonella'nın dans ettiği anları kayda aldı.

Videoyu, yaklaşık 410 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan futbolcu, büyük beğeni topladı.

Messi, eşi Antonella'nın dans ettiği anları paylaştı VİDEO

Her fırsatta dilinde eşi var

Lionel Messi ve eşi Antonela Roccuzzo henüz 5 yaşındayken tanıştı ve çiftin şu an 3 çocuğu bulunuyor.

Barcelona-Espanyol derbisinden sonra ilk kez birlikte görüntülenen çiftten Messi, eşi hakkında her fırsatta övgü dolu sözler sarf ediyor.

Yıldız futbolcu, “Pek çok iyi özelliği var. Her zaman iyi bir ruh hali içinde ve takdire şayan şekilde sorunlarla yüzleşir. O, hayatın her alanında harika olan çok zeki bir insan.” diyor.