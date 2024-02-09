Meta, İran dini lideri Hamaney'in sosyal medya hesaplarını kapattı Sosyal medya devi Meta, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in sosyal medya hesaplarını içerik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle ihlal edildiğini öne sürerek kapattı.

İHA

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı.

Yapılan açıklamada, Hamaney'in "tehlikeli örgütler ve kişiler" politikasını defalarca ihlal ettiği belirtildi. Yasağa dair detay verilmedi.

Hamaney, Hamas'a destek paylaşımında bulunmuştu

Öte yandan Meta, ekim ayında İsrail-Filistin savaşı sırasında şiddet içerikli paylaşımlara ilişkin politikalarının daha sıkı uygulanacağını açıklamıştı.

Hamaney, 7 Ekim olaylarında Hamas'a destek paylaşımında bulunmuştu.

Hamaney’in eskiden Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformundaki hesabı ise aktif.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)