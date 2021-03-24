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    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

    Brüksel'de temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi.
    • AA
    • 24.03.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 12:00
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    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunuyor.

    Dün İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, temaslarına bugün devam etti.

    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi.

    BLINKEN İLE BİR ARAYA GELDİ

    NATO'daki toplantı için Brüksel'de bulunan iki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme yaptı.

    Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü #2

    Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü #3

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