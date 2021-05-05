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Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya gidecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
- AA
- 05.05.2021 - 10:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 6 Mayıs'ta Almanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedildi.
İKİLİ KONULAR, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ...
Açıklamada, yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alınmasının öngörüldüğü aktarıldı.