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    Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya gidecek

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
    • AA
    • 05.05.2021 - 10:28
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya gidecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 6 Mayıs'ta Almanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedildi.

    İKİLİ KONULAR, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ...

    Açıklamada, yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alınmasının öngörüldüğü aktarıldı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ya gidecek #1

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