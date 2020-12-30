Mevlüt Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de ne yapabileceğimizi dost ve düşman gördü

Mevlüt Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de ne yapabileceğimizi dost ve düşman gördü

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'den Avrupa Birliği'ne kadar çeşitli konularda değerlendirme yaptı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusuna ilişkin Çavuşoğlu, buna yönelik ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunulduğunu söyledi.

DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin meşru varlığına değinen Çavuşoğlu, "Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü." dedi.

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de ne yapabileceğimizi dost ve düşman gördü VİDEO

AB'YE "HAZIRIZ" MESAJI

Avrupa Birliği'ne (AB) mesaj gönderen Çavuşoğlu, "Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 2020 değerlendirme toplantısında şunları söyledi:

"156 ÜLKENİN İHTİYAÇLARINI KARŞILADIK"

"156 ülke ve 11 kuruluşa ihracat izni, hibe şeklinde destek sağladık. Sadece kendi ihtiyacımızı karşılamadık, 156 ülkenin ihtiyaçlarını ve uluslararası örgütlerin ihtiyaçlarını da karşılamış olduk. Bu anlamda Çin'den sonra ikinci durumdayız.

"332 VATANDAŞIMIZI AMBULANS UÇAKLARLA GETİRDİK"

Yurt dışında özellikle uçuşların kapandığı dönemde koronadan vefat eden 1.800 cenazemizi sorunsuz bir şekilde ülkemize getirdik. Koronavirüs sebebiyle 332 vatandaşımızı ambulans uçaklarla farklı ülkelerden ülkemize getirdik.

Bakanlık olarak bu pandemi döneminden sonra nasıl bir dünya bizi bekliyor, buna da kafa yorduk. Bakanlığımız bünyesindeki dairelerimiz ve yurt dışındaki misyonlarımız yoğun bir çalışma yaptılar.

406 TELEFON GÖRÜŞMESİ, 54 ÜLKE ZİYARETİ

Dijital diplomasi girişimini salgından önce ilan ettik. Büyükelçiler konferansımızı bu sene ilk defa karma bir şekilde yaptık. Arabuluculuk konferansımızı bu sene çevrim içi yaptık.

Pandemi döneminde de faaliyetlerimiz hiç yavaşlamadı. Seyahat sayımız biraz düştü ama toplamda 406 telefon görüşmesi, 95 video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdik. Pandemiye rağmen dünyanın her bölgesine 54 ziyaret gerçekleştirdik. Latin Amerika kıtasından tutun da Asya'ya, Afrika'ya kadar... 43 Dışişleri Bakanı'nı da ülkemizde ağırladık."