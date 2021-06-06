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    Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'yı ziyaret edecek

    6-7 Haziran'da Le Drian ile görüşecek olan Çavuşoğlu, iki ülke ve Ankara-Brüksel ilişkilerini masaya yatıracak.
    • AA
    • 06.06.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 11:12
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'yı ziyaret edecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla bir araya gelecek.

    Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edecek.

    GÖRÜŞMEDE ELE ALINACAK KONULAR

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, 6-7 Haziran'da Fransa'ya ziyarette bulunacağı kaydedildi.

    Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa yı ziyaret edecek #1

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