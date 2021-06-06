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Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'yı ziyaret edecek

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'yı ziyaret edecek

6-7 Haziran'da Le Drian ile görüşecek olan Çavuşoğlu, iki ülke ve Ankara-Brüksel ilişkilerini masaya yatıracak.