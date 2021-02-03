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- Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz ve Moğol mevkidaşlarıyla görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz ve Moğol mevkidaşlarıyla görüştü
Dominic Raab ile Kıbrıs meselesini ele alan Bakan Çavuşoğlu, Moğol mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
- AA & Ensonhaber
- 03.02.2021 - 13:20
Ankara'nın uluslararası telefon diplomasisi hızla devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere ve Moğolistan'dan mevkidaşlarıyla görüştü.
İNGİLTERE İLE KIBRIS MESELESİ GÖRÜŞÜLDÜ
Çavuşoğlu'nun, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesinde Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.
MOĞOL MEVKİDAŞINI TEBRİK ETTİ
Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg'le telefon görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu, yeni atanan Moğol mevkidaşını tebrik etti.