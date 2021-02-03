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Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz ve Moğol mevkidaşlarıyla görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz ve Moğol mevkidaşlarıyla görüştü

Dominic Raab ile Kıbrıs meselesini ele alan Bakan Çavuşoğlu, Moğol mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.