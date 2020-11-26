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- Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü
Çavuşoğlu ile Stoltenberg'in görüşmesinde Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konuları değerlendirildi.
- AA
- 26.11.2020 - 13:16
- Güncelleme : 26.11.2020 - 13:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası temaslarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
DOĞU AKDENİZ, DAĞLIK KARABAĞ...
Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ konularının ele alındığı bildirildi.
Ayrıca Afganistan'daki durumun da değerlendirildiği kaydedildi.