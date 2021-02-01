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Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de
Bakan Çavuşoğlu'nun iki günlük ziyareti kapsamında Kıbrıs meselesi ana gündem maddesi olacak.
- AA & Ensonhaber
- 01.02.2021 - 17:04
- Güncelleme : 01.02.2021 - 17:05
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla KKTC’nin başkenti Lefkoşa'ya gitti.
Bakan Çavuşoğlu’nu Ercan Havalimanı’nda KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu karşıladı.
KIBRIS MESELESİ MASADA
Çavuşoğlu'nun iki günlük ziyaretinin ana gündem maddesini Kıbrıs meselesi oluşturacak.
Görüşmelerde, Kıbrıs sorunun çözümü konusunda gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin yol haritası ele alınacak.
Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı yatırımlar da masada olacak.