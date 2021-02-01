Euro
8.6944
-2.15%
Dolar
7.1875
-1.8%
Altın
430.86
-0.62%
Borsa
1.498
1.63%
Bitcoin
244.490
0.20%
EXEN Coin
17.07
-3.61%
17ºC
İstanbul
Puslu güneşli 17 C

    Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de

    Bakan Çavuşoğlu'nun iki günlük ziyareti kapsamında Kıbrıs meselesi ana gündem maddesi olacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.02.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 17:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'de

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla KKTC’nin başkenti Lefkoşa'ya gitti.

    Bakan Çavuşoğlu’nu Ercan Havalimanı’nda KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu karşıladı.

    KIBRIS MESELESİ MASADA

    Çavuşoğlu'nun iki günlük ziyaretinin ana gündem maddesini Kıbrıs meselesi oluşturacak.

    Görüşmelerde, Kıbrıs sorunun çözümü konusunda gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin yol haritası ele alınacak.

    Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı yatırımlar da masada olacak.

    Mevlüt Çavuşoğlu KKTC de #1

    Mevlüt Çavuşoğlu KKTC de #2

    Mevlüt Çavuşoğlu KKTC de #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir