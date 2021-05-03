Bakan Çavuşoğlu, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Trablus'a indi. Türk heyeti, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü.

Türkiye ile Libya arasındaki temaslar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in ardından üç isim daha Libya'ya gitti.

ÇAVUŞOĞLU VE FİDAN TRABLUS'TA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ve Ak Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, resmi ziyaret amacıyla başkent Trablus’a ulaştı.

İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL MESELELER...

Bakanlığın açıklamasında, "Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." denildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya gitti ViDEO

DİBEYBE İLE GÖRÜŞTÜLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberlerindeki heyetler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.

Trablus'ta Dibeybe'yle gerçekleşen görüşmesini Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak duyuran Çavuşoğlu, "Ülkemizin Milli Birlik Hükümetine desteğini vurguladık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, görüşmede aynı zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'ndeki konuların takibini ele aldıklarını belirterek, Türk şirketlerinin Libya’ya dönerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağını kaydetti.