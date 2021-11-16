Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Beyrut'ta Avn tarafından kabul edildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi masadaydı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Avn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Baabda Sarayı'nda Bakan Çavuşoğlu ile görüştüğünü ifade etti.

GÜNDEM İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Avn ile görüşmesinden sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye ve Lübnan ilişkilerini nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Yeni hükümetin kurulmasından dolayı kendisini tebrik ettim. Ayrıca 22 Kasım'ın Lübnan Milli Günü olması vesilesiyle şimdiden kendisini tebrik ettim." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU'NUN LÜBNAN TEMASLARI

Çavuşoğlu, Lübnan'daki resmi temasları çerçevesinde ayrıca Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geleceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, dün Beyrut'ta ilk olarak Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile görüşmüştü.