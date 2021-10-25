Mevlüt Çavuşoğlu, Michael Linhart'ı tebrik etti

Bakan Çavuşoğlu, Ankara doğumlu Linhart'a yeni görevinden dolayı tebriklerini iletti.

Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle 9 Ekim'de istifa etmişti.

Ülkede 11 Ekim'de düzenlenen törende eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yemin ederek Avusturya'nın yeni başbakanı olmuş, Schallenberg'den boşalan koltuğa ise Türkiye doğumlu tecrübeli diplomat Michael Linhart getirilmişti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEBRİK TELEFONU

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Linhart'la tebrik amaçlı telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Linhart'ı arayarak yeni görevini kutladı.

ANKARA'DA DÜNYAYA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı'na getirilen ve bu bakanlıkta daha önce de çeşitli görevlerde bulunan Linhart, 1958 Ankara doğumlu.

Linhart'ın babası, o dönemde Ankara'daki Avusturya Büyükelçiliği'nde diplomat olarak görev yapıyordu.

Avusturya'nın yeni dışişleri bakanı, daha önce Paris Büyükelçisi olarak hizmet veriyordu.