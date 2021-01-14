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- Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan’ın kurucu lideri Ali Cinnah'ın kabrini ziyaret etti
Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan’ın kurucu lideri Ali Cinnah'ın kabrini ziyaret etti
Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın kabrini ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, sosyal medyadan paylaşım yaptı.
- AA
- 14.01.2021 - 13:05
- Güncelleme : 14.01.2021 - 13:39
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah’ın Karaçi’deki kabrine ziyarette bulundu.
Pakistan ziyaretini sürdüren Çavuşoğlu, başkent İslamabad'daki temaslarını tamamlamasının ardından bu sabah Karaçi'ye geçti.
"ALİ CİNNAH'I RAHMETLE ANIYORUM"
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Pakistan dostluğunun baş mimarlarından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah’ı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan’ın kurucu lideri Ali Cinnah'ın kabrini ziyaret etti ViDEO