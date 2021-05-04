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Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da
- AA & Ensonhaber
- 04.05.2021 - 12:24
- Güncelleme : 04.05.2021 - 13:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Slovenya’nın başkenti Lübliyana'ya gitti.
Çavuşoğlu, burada Slovenya İslam Toplumu Başkanı Müftü Nedzad Grabus’u kabul etti.
"TEBRİKLERİMİZİ İLETTİK"
Görüşmeyi Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, "Lübliyana’daki ilk caminin inşası ve İslam Kültür Merkezi'nin hizmete girmesi nedeniyle tebriklerimizi ilettik." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Slovenya'nın gelecek dönem Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nı üstleneceği belirtildi.
İKİLİ İLİŞKİLER, AB ÜYELİK SÜRECİ...
Açıklamada, "Ziyarette, dost, müttefik ve stratejik ortağımız Slovenya ile ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, ülkemizin AB üyelik süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." denildi.
Bakan Çavuşoğlu'nun, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Janez Jansa tarafından kabul edilmesinin planlandığı aktarıldı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da ViDEO
SLOVENYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Mevlüt Çavuşoğlu, Lübliyana’daki temasları kapsamında Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile bir araya geldi.