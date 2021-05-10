Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a gidecek

Bakan Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.

Türkiye, Orta Doğu'da başlattığı yeni dönem kapsamında dış politikadaki girişimlerine hız verdi.

Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığının güney sınırını kabul etmesi Ankara tarafından memnuniyetle karşılanmış, iki ülke arasındaki diyalog sürecinde yeni bir aşamaya geçilmişti.

Türkiye ve Mısır heyetleri, geride bıraktığımız günlerde Kahire'de istikşafi nitelikli görüşmeler gerçekleştirdi.

ÖNCE MISIR, ARDINDAN SUUDİ ARABİSTAN

Görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı bir şekilde yapıldığı belirtilirken, bir gelişme de Suudi Arabistan'la yaşanıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek, mevkidaşı Faysal bin Farhan ile bir araya geleceğini duyurdu.

ÇAVUŞOĞLU, SUUDİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞECEK

Ziyaretin tarihi 10-11 Mayıs olarak açıklanırken, Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında bölgesel ve ikili ilişkilerin masada olacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Ziyaret çerçevesinde Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecektir."

ERDOĞAN - SELMAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile geçen hafta telefonda görüşmüştü.

Erdoğan, Kadir Gecesi ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e tebriklerini iletirken, görüşmede ikili meselelerle ilgili hususların ve iş birliğini ilerletecek adımların değerlendirildiği kaydedilmişti.

DİYALOG KANALLARININ AÇIK KALMASINA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında 21 Kasım 2020'de gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ele alınmış, dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu.

Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalmıştı.