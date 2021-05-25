Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a gidecek

Yunan basını, Çavuşoğlu'nun 31 Mayıs'ta gerçekleştirmeyi planladığı seyahati yazdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yunan basınından Kathimerini gazetesi, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin 31 Mayıs'ta gerçekleşeceğini aktardı.

Ziyaret kapsamında Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında bir görüşmenin yapılacağı kaydedildi.

GÜNDEM BATI TRAKYA'DAKİ MÜSLÜMANLAR

"Görüşmelerde Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın üzerinde durulması bekleniyor." denildi.

İki bakanın, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde bir araya gelme olasılığını ele almasının beklendiği aktarıldı.