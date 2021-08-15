- Haberler
- Dünya Haberleri
- Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması
- AA & Ensonhaber
- 15.08.2021 - 21:02
- Güncelleme : 15.08.2021 - 21:45
Taliban güçleri Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi.
Örgüt, yönetimin barışçıl yollardan devralınması için hükümetle görüşmeler yapıldığını açıkladı.
Reuters haber ajansı; Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden ayrıldığını duyurmasının ardından Taliban'ın Başkanlık Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiği de açıkladı. Taliban'dan kaçmak isteyenler nedeniyle kentte trafik kilitlendi.
ÇAVUŞOĞLU: HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ
Cezayir'de gaztecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız.
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması VİDEO
"KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"
Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor"