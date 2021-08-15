Haberler

Dünya Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız." açıklamasını yaptı.