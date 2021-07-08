Mevlüt Çavuşoğlu'nun Finlandiya temasları

Bakan Çavuşoğlu, Helsinki'de mevkidaşı Haavisto ile görüştü. Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya'ya gitti.

Çavuşoğlu, Helsinki'deki temasları kapsamında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Finlandiya’da Tatar Cemaati Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştü.

"SOYDAŞLARIMIZIN HUZURU ÖNCELİĞİMİZ"

Görüşmelerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın Finlandiya toplumuna katkılarından memnunuz, başarılarıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı, bir diğer paylaşımında, "Finlandiya'da yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Tatar kardeşlerimizin temsilcisi, dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştük. Soydaşlarımızın huzuru ve refahı her zaman önceliğimiz." ifadesini kullandı.

"KATKI SUNMAYA HAZIRIZ"

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Belaruslu mülteciler konusuna değinen Çavuşoğlu, "Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke, bu deneyimi Litvanya ve bölgedeki diğer ülkelerle paylaşırız. Litvanya ile bu konuda çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya’da Türk vatandaşlarıyla buluştu ViDEO

"FİNLANDİYALILAR TÜRKİYE'YE GİTMEKTEN ÇOK MEMNUN"

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini Çavuşoğlu ile görüştüklerini belirten Haavisto ise şunları söyledi:

"Finlandiyalılar Türkiye'ye gitmekten çok memnun. İsteyen tüm turistlerin Türkiye'ye hızlı bir şekilde gitmesini sağlamak istiyoruz."