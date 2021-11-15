Mevlüt Çavuşoğlu'nun İran temasları

Tahran'da mevkidaşı Abdullahiyan ile görüşen Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında konuştu. İki ülkenin iş birliğine vurgu yapan Çavuşoğlu, sonrasında Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti.

Çavuşoğlu, İran temasları kapsamında başkent Tahran'da mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "İlişkilerimize yeniden bir ivme kazandırmak için yüksek düzeyli iş birliği konseyi toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki diyaloğa işaret ederek, "Bölgesel konularda diyalog ve iş birliğimizi sürdürmemiz her zamankinden daha da fazla önem arz ediyor." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu: İran ile iş birliğini sürdürmemiz önemli ViDEO

ÇAVUŞOĞLU - REİSİ GÖRÜŞMESİ

Daha sonra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Reisi'ye iletti.

"TÜRKİYE İLE UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİ İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLAYACAĞIZ"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Türkiye ile İran arasında uzun vadeli iş birliği için yol haritası hazırlanması konusunda anlaştıklarını söyledi.

İki ülke ilişkilerini hızlandırmak için ortak mekanizmalar kuracaklarını dile getiren Abdullahiyan, "Türkiye ve İran arasında uzun vadeli iş birliği için yol haritası hazırlama konusunda anlaştık. Bu konuda diplomatik müzakereleri başlatacağız. Sayın Erdoğan'ın Tahran'a yapacağı ziyarette bunu sonuca ulaştıracağız ve mutabakat zaptı iki cumhurbaşkanının katılımıyla imzalanacak." dedi.

"İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİ TARİHİ VE DOSTANEDİR"

Çavuşoğlu ile ilişkilerin önündeki engellerin bertaraf edilmesi konusuna vurgu yaptıklarını aktaran İranlı Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülkenin ilişkileri tarihi ve dostanedir. Biz buna özel önem veriyoruz. Ticari, ekonomik, enerji, sınır ve konsolosluk alanında iş birliğine vurgu yaptık. İlişkileri hızlandırmak için ciddi bir engel görmüyoruz. İki ülkenin geniş bir potansiyeli var. İş adamlarının önündeki engeller tespit edildi bu konudaki pürüzlerin giderilmesi için kısa sürede adımlar atılacak."

İlişkilerin son 2 yılda koronavirüs salgınından etkilendiğine işaret eden Abdullahiyan, iklim konuları ve çevresel tehditlere karşı mücadelenin de Ankara ve Tahran'ın gündeminde olduğunu kaydetti.



"BİRÇOK MESELEDE GÖRÜŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

İran Dışişleri Bakanı, "Birçok bölgesel meselede görüş birliği içindeyiz. Bölgesel ve uluslararası konularda faydalı görüşme yaptık. Afganistan konusuna da yoğunlaşıyoruz. Batı Asya'daki huzur ve istikrar bizim için önemli. Ankara ve Tahran yönetimleri bu konuda aktifler." diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, İran ile Türkiye arasındaki transit yolla ilgili de hem ikili hem de çoklu ticari iş birliğine önem verdiklerini belirten Abdullahiyan, imzalanacak mutabakat zaptında bu hususların da yer alacağını söyledi.

YEMEN VE AFGANİSTAN TEMENNİSİ

Abdullahiyan, ayrıca, Yemen'deki savaşın sona ermesi ve Afganistan'da geniş katılımlı hükümetin kurulması temennisinde bulundu.