Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan temasları

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İslamabad ziyaretini Diriliş Ertuğrul'un iki oyuncusuyla gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nun, konuşması sırasında diziyle ilgili yaptığı espri gülümsetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu, Pak-Türk Maarif Okulu Çakşehzad Erkek Lisesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Diriliş Ertuğrul" dizisine duyulan ilgiyi işaret ederek, Pakistan'da dizi yayınlandığı zaman kimsenin sokağa çıkmadığını söyledi.

'TÜRK KARANTİNASI' ESPRİSİ



Çavuşoğlu, dizinin yayın saatinin "Turkish lockdown" (Türk karantinası) diye anıldığını söyledi.

"Kimse sokakta olmadığı için Pakistanlı yetkililerin işinin kolaylaştığını" söyleyen Çavuşoğlu'nun karantina esprisi, salondakileri güldürdü.

DİRİLİŞ OYUNCULARI PAKİSTAN'DA

Etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TMV Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin oyuncuları Ayberk Pekcan ve Nurettin Sönmez ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun karantina esprisi ViDEO

ÇAVUŞOĞLU'NA DEVLET NİŞANI

Bakan Çavuşoğlu, temaslar çerçevesinde başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.

Alvi, Cinnah Salonu’nda düzenlenen törende Çavuşoğlu’na "Hilal-i Pakistan" nişanını takdim etti.

Törende, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey davetli de yer aldı.

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TÜRK İŞ İNSANLARINA YATIRIM ÇAĞRISI

Pakistan ile Türkiye’nin çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ve iki ülkenin bundan memnun olduğunu ifade eden Arif Alvi, Ankara ve İslamabad’ın ekonomik ve kültürel ilişkileri artırması gerektiğine işaret etti.

Alvi, Türkiye’nin Pakistan’da 1 milyar doların üzerinde yatırımı bulunduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türk iş insanlarının Pakistan’daki yatırım fırsatlarından yararlanmaları gerektiğini söyledi.

"ERDOĞAN'A SELAMLARIMI İLETİN"

Pakistan Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye ile Pakistan'ın İslamofobi, nefret suçları ve İslam'a karşı diğer hoşgörüsüzlükler ile mücadelede ortak girişimler konusunda yakın çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye’ye Cammu Keşmir’deki ilkesel duruşu için teşekkür eden Alvi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Keşmir meselesini gündeme getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi.

Alvi, Türkiye’nin koronavirüs ile küresel düzeyde mücadelesine dikkati çekerek Ankara’nın Pakistan ve başka ülkelere bu konuda yardım ve destek sağladığını kaydetti.

DAĞLIK KARABAĞ TEŞEKKÜRÜ

Çavuşoğlu da Türkiye’nin, Pakistan ile ticari ilişkileri geliştirmek istediğini ve Türk şirketleri Pakistan’da yatırım yapmaya teşvik etmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye’nin uluslararası arenada Pakistan’ı desteklemeyi sürdüreceğini kaydeden Çavuşoğlu, Pakistan’ın Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan’a desteğine de teşekkür etti.

Her iki taraf, İslamofobi, nefret suçları ve İslam’a karşı diğer hoşgörüsüzlükler ile mücadelede ortak girişimler konusunda yakın çalışmanın önemini vurguladı.

"PAKİSTAN İKİNCİ EVİMİZ"

Bakan Çavuşoğlu, Pakistan ziyaretine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pakistan Cumhurbaşkanı (Arif) Alvi'ye Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan'ın) selam ve en iyi dileklerini ilettik. Pakistan ikinci evimiz. Mükemmel ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, daha sonra Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud ​​Kureyşi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya geçildi.

"YAŞASIN TÜRKİYE-PAKİSTAN KARDEŞLİĞİ"

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin kendisine takdim ettiği "Hilal-i Pakistan" nişanını gururla taşıyacağını belirten Çavuşoğlu, "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği." diye yazdı.

MAARİF VAKFI'NIN STATÜSÜ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ANLAŞMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Eğitim Bakanı Şevket Mahmud, iki ülke arasında Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) statüsü ve faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

İki bakan ayrıca dünyada yükselen İslamofobi eğilimine dair endişelerini dile getirerek, İslam değerlerinin korunması yönünde ortak çaba gösterilmesine vurgu yaptı. Görüşmede, Türkiye-Pakistan Stratejik Ekonomik Çerçevesi'nin uygulanması gereği de belirtildi.

"PAKİSTAN'IN YANINDAYIZ"

Çavuşoğlu, Türkiye ve Pakistan'ın iki kardeş ülke olduğunu ifade ederek, "Bayraklarımızdaki hilal ve yıldızdan dinimize kültürümüze ve tarihimize kadar çok ortak yanlarımız var. Kurtuluş Savaşı'nda atalarınızın bize verdiği destek hafızalarımızda, hiçbir zaman unutmayacağız. Biz de bugün tüm gücümüzle kardeş Pakistan ve Pakistan halkının yanındayız." diye konuştu.

BAŞBAKAN İMRAN HAN İLE GÖRÜŞME

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Han, iki ülke arasında var olan siyasi ilişkilerin olağanüstü doğasını yeniden teyit ederek, bunun sağlam bir ekonomik iş birliğine dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

"HİNDİSTAN GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

Her iki taraf, ticaret, savunma, yatırım, eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabık olduklarını teyit etti.

Han, Türkiye'nin Cammu Keşmir meselesindeki desteğine teşekkür ederek, Hindistan’ın bölgede barışı ve güvenliği tehdit eden zararlı adımlarına dikkati çekti.

Konuk bakan Çavuşoğlu ve Başbakan Han, Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ilişkileri iki ülke halkının ortak yararı için daha fazla geliştirme ve üst düzey diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.