Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan temasları

Yunan basını, Çavuşoğlu'nun Miçotakis ve Dendias ile görüşmesinin olumlu atmosferde gerçekleştiğini yazdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Miçotakis, Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Bakan Çavuşoğlu, Atina'daki Maksimu Sarayı'nda Miçotakis tarafından kabulünün ardından Dendias ile yürüyerek Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na geçti.

"GÖRÜŞMENİN ATMOSFERİ POZİTİF"

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin masaya yatırıldığı bildirildi.

Kathimerini gazetesi, görüşmenin pozitif atmosferde gerçekleştiğini aktardı.

Türkiye ile Yunanistan arasında "olumlu gündemi teşvik etmek için karşılıklı irade" olduğu kaydedildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias ile görüştü VİDEO

GÜMÜLCİNE TEMASLARI

Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan iki günlük ziyareti çerçevesinde dün Gümülcine'ye giden Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi kabul ederek azınlığın durumu hakkında bilgi almıştı.

Çavuşoğlu, daha sonra Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesi'nde incelemelerde bulunmuş, Türk köyü Çepelli’de BTTADK'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katılmış ve Batı Trakya davasının sembol isimlerinden merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etmişti.