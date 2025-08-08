Mezarda bulunmuştu! Dünyanın en değerli çekirgesi 450 bin dolara satıldı

Tutankamon’un mezarından çalındığı düşünülen 3 bin 400 yıllık çekirge figürü açık artırmaya çıkarılarak rekor bir fiyata alıcı buldu.

Kökeni tam olarak bilinmeyen ancak tahminlere göre 3 bin 400 yıllık olduğu belirtilen çekirgenin 1922 yılında Arkeolog Howard Carter tarafından yapılan kazılarda bulunduğu iddia ediliyor.

Mısır Kralı Tutankom’un mezarından yasa dışı bir şekilde çıkarıldığı da öne sürülen bu çekirge Londra’daki bir müzayede evinde düzenlenen açık artırma sonucunda yeni sahibiyle buluştu.

450 BİN DOLARDAN FAZLA ÖDENDİ

Fildişi ve ağaçtan oyulmuş olan 9 santimetrelik “Guennol Çekirgesi”, Tutankamon’un hükümdarlığı döneminde, yaklaşık 3.400 yıl önce yapıldığı ve boyandığı düşünülüyor.

Açık artırmayı düzenleyen Apollo Art Auctions tarafından yapılan açıklamada ise, çekirgenin siyah ve mavi kakma gözleri esere oldukça gerçekçi bir görünüm kazandırdığı belirtildi.

Söz konusu eser yapılan açık artırma sonucunda 450 bin dolara alıcı bularak yeni bir satış rekoruna imza attı.