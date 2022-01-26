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    Mezopotamya ve MIR Multimedia şirketlerinin PKK ile bağlantısı kesinleşti

    Almanya Federal İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığının terör örgütü PKK ile bağlantılı Mezopotamya Yayınevi ve "MIR Multimedia" adlı şirketin faaliyetlerini yasaklamasını onayladı.
    • AA
    • 26.01.2022 - 23:42
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    Mezopotamya ve MIR Multimedia şirketlerinin PKK ile bağlantısı kesinleşti

    Leipzig'de görülen temyiz davasının karar duruşmasında mahkeme, MIR Multimedia ile Mezopotamya Yayınevi'nin terör örgütü PKK ile kişisel, mali ve örgütsel olarak bağlantılı olduğuna karar verdi.

    PKK'YA PROPAGANDA MALZEMESİ DAĞITIP, MALİ YARDIM YAPTILAR

    Mahkemenin kararında Mezopotamya Yayınevi'nin ticari faaliyetlerinin PKK için propaganda malzemesi dağıtmaya yönelik olduğu ve ayrıca PKK'nın Avrupa yapılanmasından mali yardımlar alarak onlara karşı sorumlu olduğu vurgulandı.

    ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN PKKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    MIR Multimedia'nın da terör örgütü PKK'nın etkinliklerine sponsorluk yaptığı kaydedilen kararda, şirketin üst düzey yöneticisinin PKK üyesi olduğuna işaret edildi.

    Mezopotamya ve MIR Multimedia şirketlerinin PKK ile bağlantısı kesinleşti #1

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İKİ KURUMU 2019 YILINDA YASAKLADI

    Eski Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Şubat 2019'da Mezopotamya Yayınevi ve MIR Multimedya şirketinin, terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle faaliyetlerini yasaklamıştı.

    Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde söz konusu yayınevi ve derneğe ait bazı mekanlarda yapılan aramalarda bazı materyallere el konulmuştu.

    Seehofer, Almanya'da PKK'nın, yasaklı terör örgütü olmasına rağmen aktif olduğunu belirterek, yasaklamaların, hukuk düzenine riayet edilmesi noktasında gerekli bir zorunluluk olduğunu kaydetmişti.

    Mezopotamya ve MIR Multimedia şirketlerinin PKK ile bağlantısı kesinleşti #2

    PKK, ALMANYA'DA EN ÇOK TARAFTARI OLAN TERÖR ÖRGÜTÜ

    PKK, Almanya'da 1993 yılından bu yana yasaklı terör örgütü listesinde yer alıyor.

    İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, raporlarında, PKK'nın Almanya'da 14 bin 500 yandaşı bulunduğu, yabancı terör örgütleri içinde en fazla taraftarı olan terör örgütü olduğuna sürekli yer veriyor.

    Mezopotamya ve MIR Multimedia şirketlerinin PKK ile bağlantısı kesinleşti #3


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