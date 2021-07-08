Miami'de çöken 13 katlı binanın enkazında hayat ümidi kesildi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde 2 hafta önce çöken 13 katlı binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 54'e çıkarken, yaşam ümidi de kesildi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında, binanın enkazında süren çalışmalarda 8 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

86 KİŞİ HALEN ENKAZ ALTINDA

Cava, bulunan toplam 54 kişiden 33'ünün kimliğinin belirlendiğini kaydederek 86 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirtti.

ABD'de bir kısmı çöken 13 katlı bina patlayıcılarla yıkıldı-Video

SANLI İNSAN ÜMİDİ KESİLDİ

Arama ve kurtarma çalışmaları 14'üncü gününü tamamlarken Cava, bundan sonra enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin kalmadığını, bu nedenle çalışmaları bu yönde değiştireceklerini bildirdi.

"HEPİMİZ TANRI'DAN BİR MUCİZE İSTEDİK"

"Bu noktada arama kurtarma çalışmalarında bize sunulan tüm seçenekleri gerçekten tükettik. Hepimiz Tanrı'dan bir mucize istedik." diyen Cava, zor da olsa arama ve kurtarma yerine arama ve enkaz kaldırma çalışmasına geçme kararı alındığını söyledi.

270 DAİRELİK LÜKS BİNANIN YARISI ÇÖKTÜ

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Florida'ya yaklaşan Elsa tropikal kasırgası nedeniyle söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.