Eşinden ayrılan İngiltere Kabine Bakanı Gove, gece kulübünde eğlendi. Takım elbiseyle dans eden Gove, kameralara yakalandı.

İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, gece kulübünde ortaya çıktı.

Gove, İskoçya'nın Aberdeen şehrindeki kulüpte takım elbisesiyle gece geç saatlere kadar eğlenirken görüntülendi.

İNGİLİZ BAKAN GECE KULÜBÜNDE

Sosyal medya kullanıcıları, eşinden kısa bir süre önce ayrılan 54 yaşındaki Gove'a gece boyunca kulüpteki arkadaşları tarafından alkol sunulduğunu aktardı.

Singer Emma Lament, İngiliz bakanı gördüğünde gözlerine inanamadığını söyledi.

OLAYIN ŞAHİDİ ANLATTI

"İnsanların 'o bir Muhafazakar Parti milletvekili' dediğini duydum, diğerleri de 'Michael Gove kim?' şeklinde Google'da arama yapıyordu. İnsanlar fotoğraf çektirmek için yanına geldi." diye konuştu.

Michael Gove, gece kulübünde dans ederken görüntülendi ViDEO

"GİRİŞ ÜCRETİNİ ÖDEMEK İSTEMEDİ" İDDİASI

Independent'ın haberine göre, Michael Gove'un kulübe 5 sterlinlik giriş ücretini ödemekten kaçınmaya çalıştığı iddiası, İngiliz bakanın arkadaşları tarafından yalanlandı.

Gove'un arkadaşları, "Aberdeen'i ve gece hayatını seviyor." dedi.