Euro
9.8858
0.31%
Dolar
8.3835
0.48%
Altın
489.12
0.31%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
403.960
-0.14%
EXEN Coin
25.84
-0.50%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Michael Gove, gece kulübünde dans ederken görüntülendi

    Eşinden ayrılan İngiltere Kabine Bakanı Gove, gece kulübünde eğlendi. Takım elbiseyle dans eden Gove, kameralara yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Michael Gove, gece kulübünde dans ederken görüntülendi

    İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, gece kulübünde ortaya çıktı.

    Gove, İskoçya'nın Aberdeen şehrindeki kulüpte takım elbisesiyle gece geç saatlere kadar eğlenirken görüntülendi.

    İNGİLİZ BAKAN GECE KULÜBÜNDE

    Sosyal medya kullanıcıları, eşinden kısa bir süre önce ayrılan 54 yaşındaki Gove'a gece boyunca kulüpteki arkadaşları tarafından alkol sunulduğunu aktardı.

    Singer Emma Lament, İngiliz bakanı gördüğünde gözlerine inanamadığını söyledi.

    OLAYIN ŞAHİDİ ANLATTI

    "İnsanların 'o bir Muhafazakar Parti milletvekili' dediğini duydum, diğerleri de 'Michael Gove kim?' şeklinde Google'da arama yapıyordu. İnsanlar fotoğraf çektirmek için yanına geldi." diye konuştu.

    Michael Gove, gece kulübünde dans ederken görüntülendi ViDEO

    "GİRİŞ ÜCRETİNİ ÖDEMEK İSTEMEDİ" İDDİASI

    Independent'ın haberine göre, Michael Gove'un kulübe 5 sterlinlik giriş ücretini ödemekten kaçınmaya çalıştığı iddiası, İngiliz bakanın arkadaşları tarafından yalanlandı.

    Gove'un arkadaşları, "Aberdeen'i ve gece hayatını seviyor." dedi.

    Michael Gove, gece kulübünde dans ederken görüntülendi #1

    Michael Gove, gece kulübünde dans ederken görüntülendi #2

    Michael Gove, gece kulübünde dans ederken görüntülendi #3

    Michael Gove, gece kulübünde dans ederken görüntülendi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir