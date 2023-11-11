Michael Jackson'ın ceketi açık artırmada 306 bin dolara satıldı 1980'li yıllardaki reklam filmi için özel olarak üretilen ceket, Londra'daki açık artırmada alıcı buldu.

AA & Ensonhaber

Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın bir reklam filminde giydiği ikonik ceket, açık artırmada alıcı buldu.

2009 yılında hayatını kaybeden Jackson'ın giydiği cekete biçilen fiyat göze çarptı.

Jackson’ın 1984’teki reklam filmi için özel olarak üretilen ve kostüm, dekor satıcısı Propstore tarafından satıldı.

306 bin dolara satıldı

Siyah-beyaz deri ceketin, en az 245 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu. Verilen fiyat, 306 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ürün, Londra'daki müzayedede satılan 200'den fazla hatıra arasındaki yerini aldı.

Açık artırmaya çıkarılan diğer eşyalar

Açık artırmayla satılacakların arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles'a ait eşyalar da bulunuyordu.

Propstore'un Müzik ve Poster Direktörü Mark Hochman, satışlarla ilgili "Bu, özel parçaların çoğu ilk kez halka satışa sunuluyor." dedi.

Michael Jackson'a ait hatıra eşyaları, daha önce de binlerce dolara satılmıştı.

Takma saç satıldı

İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un 2007'de giydiği takma saçı, 18 bin ila 36 bin dolar arasında satılması bekleniyordu.

Verilen fiyat, 23 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.