Euro
11.3368
1.29%
Dolar
9.7232
1.26%
Altın
564.84
2.04%
Borsa
1.488
0.52%
Bitcoin
609.750
4.47%
BTXN Coin
20.97
0.81%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Michael Jordan'ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara rekor fiyattan satıldı

    Basketbolun efsane ismi Michael Jordan'ın giydiği spor ayakkabı, açık artırmada 1.47 milyon dolara rekor fiyattan satıldı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 10:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Michael Jordan'ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara rekor fiyattan satıldı

    ABD'li basketbol yıldızdı Michael Jordan'ın 1984'te Chicago Bulls ile ilk sezonunda giydiği Nike Air Ships ayakkabısı, Nevada eyaletine bağlı Las Vegas'taki müzayedede açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı.

    Ayakkabı, tanınmış koleksiyoncu Nick Fiorella tarafından 1.47 milyon dolara satın alındı.

    BUGÜNE KADAR ÖDENEN EN YÜKSEK RAKAM

    Ayakkabı için ödenen ücret, bir spor dalında giyilen ayakkabılar için bugüne kadar ödenen en yüksek rakam oldu.

    Ayakkabının 1 milyon ile 1.5 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyordu.

    İKON HALİNE GELDİ

    Jordan, birçok kişi tarafından basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak görülüyor. Kariyerinin çoğunu Chicago Bulls'ta geçiren Jordan, küresel bir ikon haline gelirken NBA'in dünya çapındaki profilinin yükselmesine yardımcı oldu.

    2003 yılında kariyerini noktalayan Jordan, aynı zamanda NBA tarihinin ilk milyarder oyuncusu oldu.

    Michael Jordan ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara rekor fiyattan satıldı #1

    Michael Jordan ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara rekor fiyattan satıldı #2

    Michael Jordan ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara rekor fiyattan satıldı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir