Michael Jordan'ın ayakkabısı rekor fiyata satıldı 1998 yılında Michael Jordan'ın NBA final maçında giydiği ayakkabı açık artırmada satıldı. Jordan'a maçı kazandıran ayakkabı, New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 2,2 milyon dolara alıcı buldu.

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Dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan'ın spor ayakkabısı açık artırmada satıldı…

Müzayede evi Sotheby's'in 2 ile 4 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağını tahmin ettiği imzalı ayakkabı, 2,2 milyon dolara alıcı buldu.

Satılan en pahalı spor ayakkabı

Jordan'ın kariyerinin başlarındayken giydiği bir başka spor ayakkabı da 2021 yılında yapılan açık artırmada, 1,47 milyon dolara satılmıştı.

İlk kez bir spor ayakkabı 1 milyon doların üzerinde satılarak, o dönemde rekor kırılmıştı.

Jordan'ın 1998 yılında giydiği bu spor ayakkabı ise 2,2 milyon dolar ile bu zamana kadar satılan en pahalı spor ayakkabı unvanına sahip oldu.

Müzayedenin yıldızı birinci maç forması

Ayakkabılar, NBA yıldızının 23 numaralı ikonik formasına atıfta bulunan "Jordan Yılı"nda sahibine teslim edilecek.

Jordan'ın yine 1998 finallerinde giydiği birinci maç forması, geçen yılki müzayedede 10,1 milyon dolara alıcı buldu.

Bu ürün, müzayedede satılan en pahalı spor hatırası olarak tarihe geçti.

"Piyasadaki en seçkin ürünler"

Sotheby'nin sokak giyimi ve modern koleksiyon ürünleri başkanı Brahm Wachter, yaptığı basın açıklamasında, "Michael Jordan'ın giydiği spor hatıralarının, piyasadaki en seçkin ve gıpta ile bakılan ürünler olduğu defalarca kanıtlandı. Ancak, 2022'de Game 1 formasının rekor kıran satışında görüldüğü gibi, 'Last Dance' sezonundaki öğeler daha büyük ölçekte ve büyüklükte." diye konuştu.

Tüm zamanların en büyük sporcularından...

Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls'un 1997-98 sezonunda NBA şampiyonluğuna altıncı kez ulaşmak için verdiği mücadele dönemi, Last Dance (Son Dans) olarak adlandırılıyor.

The Last Dance (Son Dans) isimli 2020 yapımı belgesel de, Jordan'ın şampiyonluk için son kez verdiği bu mücadeleyi anlatıyor.

Toplam 6 NBA şampiyonluğu, 2 Olimpiyat Altın Madalyası ve çok sayıda başka ödülün sahibi olan Michael Jordan, tüm zamanların en büyük sporcularından biri olarak kabul ediliyor.