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    Michelle Obama: Dış görünüşümden nefret ediyorum

    Amerikalı eski First Lady, özellikle boyuyla ilgili güvensizlik yaşadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:49
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    Michelle Obama: Dış görünüşümden nefret ediyorum

    ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, yeni bir kitap çıkardı.

    Obama, "The Light We Carry" adlı ikinci anı kitabında itiraflarda bulundu.

    “58 yıldır korkulu zihnimle yaşıyorum.” diyen Obama, "Beni huzursuz ediyor. Beni zayıf görmekten hoşlanıyor.” ifadelerini kullandı.

    "Banyonun ışığını açtığımda tekrar kapatmak istiyorum"

    58 yaşındaki Amerikalı eski First Lady, zihninin bu kısmının, görünüşü hakkında sürekli olumsuz düşüncelere sahip olduğunu anlattı.

    Söz konusu kitapta, "Banyonun ışığını açtığımda ve aynada kendime bir kez baktığımda, umutsuzca tekrar kapatmak istediğim birçok sabah var." denildi.

    Obama: Boyum hakkında güvensizim

    Guardian'ın haberine göre, dış görünüşünden nefret ettiğini dile getiren Obama, özellikle boyu (1.8 metre) hakkında her zaman güvensiz olduğunu açıkladı.

    İtiraflarını sürdüren Michelle Obama, koronavirüs salgını sırasında "düşük dereceli depresyon" yaşadığını da sözlerine ekledi.

    Michelle Obama: Dış görünüşümden nefret ediyorum #1

    Michelle Obama: Dış görünüşümden nefret ediyorum #2


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