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    Michigan'da oy sayımı durdurulsun protestosu

    Michigan'da oy sayımı durdurulsun protestosu

    ABD'nin Michigan eyaletinde oy sayımının durdurulması için mahkemeye giden Cumhuriyetçiler, ayrıca sayımın yapıldığı binanın önünde protesto düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 01:12
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 01:23
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    ABD'de başkanlık seçimlerinde sonuçlar gergin bir şekilde beklenirken, Cumhuriyetçiler cephesinde ABD Başkanı Trump'ın kampanya ekibi, Michigan’da oy sayımının durdurulması için dava açtı.

    OY SAYIMINI PROTESTO ETTİLER

    Detroit'te de bir grup Trump yanlısı, seçim merkezinde 'sayımı durdur' sloganları atarak, devam eden oy sayımını protesto etti.

    SEÇİM GÖZLEMCİLERİ İÇERİ ALINMADI

    Oy sayımı sürerken, sayım yapılan merkezin camları kapatılınca, seçim gözlemcileri de dışarıda bırakıldı.

    Bazı medya organları, Michigan'da Demokrat aday Joe Biden'in kazandığını ilan etti.

    Michigan'da oy sayımı durdurulsun protestosu-Video

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