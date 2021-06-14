Mickey Levy kimdir? İsrail Meclis Başkanı Mickey Levy'nin biyografisi

İsrail'de 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Mickey Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi. Mickey Levy'nin kökeni ise merak konusu oldu. Peki İsrail Meclis Başkanı Mickey Levy kimdir?

İsrail'de merakla beklenen güvenoyu yoklaması dün sona erdi. Başbakanlık koltuğunu kaybeden Netanyahu'nun ekibi, Meclis Başkanlığını da kaybetti.

Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı partilerin desteklediği Cizreli Mickey Levy, yeni Meclis Başkanı oldu.

Peki Mickey Levy kimdir, kaç yaşında, nereli? İsrail Meclis Başkanı Mickey Levy'nin biyografisi...

MİCKEY LEVY KİMDİR?

İsrail Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Yoklama sonucunda muhalefet partilerinin oluşturduğu koalisyonun Meclis'ten güvenoyu almasıyla birlikte 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

Başbakanlık koltuğunu kaybeden Netanyahu'nun ekibi, Meclis Başkanlığını da kaybetti. Netanyahu karşıtı partilerin desteklediği Cizreli Mickey Levy, yeni Meclis Başkanı oldu.

Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı.

Levy'den önce Meclis Başkanlığını Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Yariv Levin yürütüyordu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Mickey Levy, 1951 yılında ailesinin göç ettiği Kudüs'te dünyaya gelmiştir.

Levy, 2015 yılında verdiği bir röportajda, "Kürt'üm ve Kürt olmaktan gurur duyuyorum. Annem ve babam Kürt. Cizreli atalarım. Eskiden evde hep Kürtçe konuşurduk." demiştir.