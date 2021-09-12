Miçotakis: Çelik çiti uzatabiliriz

Yunan Başbakan Miçotakis, göçmenlerin geçmesini engellemek için Türkiye sınırına çekilen çelik çitin uzunluğunu artırabileceklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Uluslararası Selanik Fuarı'nda düzenlenen yıllık basın toplantısında konuştu.

Miçotakis, Türkiye ile ilişkiler ve Ege'deki göçmen hareketliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇİTİ UZATABİLİRİZ"

Atina'nın, sınırlarını koruma stratejisini sürdüreceğinin altını çizen Miçotakis, göçmenlerin geçişini engellemek için yapılan kilometrelerce uzunluktaki çelik çiti daha da uzatabileceklerini söyledi.

Miçotakis, "Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz." ifadelerini kullandı.

"DENİZLERDE BİRÇOK SIĞINMACININ HAYATINI KURTARDIK"

Sığınmacılar konusunda Türkiye ile işbirliği yapılması yönünde bir görüş birliğine vardıklarını kaydeden Miçotakis "Denizlerde birçok sığınmacının hayatını kurtardık. Ancak insan ticareti yapan şebekeleri kırmaya ve çökertmekte kararlıyım" dedi.

Miçotakis, "Adalara geçişlerde geçen yıllara oranla yüzde 90 azalma kaydedildi. Sığınmacılar bilmeli ki, 1-2 bin dolar ödeyerek Yunanistan'a gelemeyeceklerdir. Bunu önceden anlamaları için gerekli mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

40 KİLOMETREYE ÇIKARMIŞTI

Yunanistan, göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.