Miçotakis, Putin ile görüştü

Yunan Başbakan Miçotakis, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ayasofya'nın ibadete açılması konusunu gündeme getirdi.

Yunanistan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini bir türlü hazmedemiyor...

YUNAN, HAZIMSIZLIĞINA BİR TÜRLÜ ÇÖZÜM BULAMIYOR

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle başlayıp, Libya meselesiyle devam eden bölgedeki gerginliğe, bir de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi eklendi.

Yunanistan tüm bu gelişmeler sonrasında, Türkiye'ye karşı uluslararası alanda müttefik arayışında vites artırdı.

Yunanistan Başbakanlık basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMEDE, DOĞU AKDENİZ VE AYASOFYA CAMİİ ELE ALINDI

Açıklamada, “Görüşme sırasında ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz ile bölgedeki genel durum ve tüm Ortodoks alemi için sorun olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konuları ele alındı” ifadelerine yer verildi.