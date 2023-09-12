Yunanistan'da sel mağdurları Miçotakis'e tepki gösterdi Ülkenin Larisa bölgesinde Miçotakis'in ziyareti sırasında sel mağdurları vatandaşların protesto eyleminde 20 kişi gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

Yunanistan, tarihinin en büyük sel felaketini yaşadı...

Yangınların ardından Yunanistan'da binlerce hektar alan küle dönerken son günlerde ise sel felaketinin etkileri hakim.

Yunanistan'ın Teselya Bölgesi'nde bulunan Larisa kentinde 5 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ardından, 12 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan sel felaketinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bölgeyi ziyaret etti.

Sel mağdurlarına devletin mali destekte bulunacağını dile getiren Miçotakis, kamu sağlığının korunması için de bir dizi tedbir alınacağını kaydetti.

Vatandaşlar protesto eylemi yaptı

Öte yan sel mağdurları, Larisa'da Miçotakis'in ziyaretine tepki gösterdi.

Kyriakos Mitsotakis'in kente gelişi sırasında Teselya genelinde yaşanan duruma öfkelenen bir kalabalık, bölgede yaşanan durumu protesto etmek amacıyla Tesalya Bölgesi koordinasyon merkezinin önünde toplandı.

Polis biber gazıyla dağıtmaya çalıştı

Bazı vatandaşların polis otobüsünün lastiklerini indirmeye çalışmasının ardından polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

20 kişi gözaltına alındı

Polis ve eylemciler arasında çıkan arbedede 9 polis yaralandı, 20'nin üzerinde eylemci gözaltına alındı.