Miçotakis: Türkiye ile sonuç alamazsak Lahey'e gidelim

Yunan başbakan, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de provokatif eylemler yaptığını iddia etti.

Yunanistan, Almanya'nın aracılığıyla Türkiye ile diyalog masasına oturmaya hazırlanıyor.

Müzakereler öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin eski Atina Büyükelçisi Nicholas Burns ile gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinde, Ankara-Atina ilişkilerini değerlendirdi.

Yunanistan-Türkiye görüşmelerinin ağustos ayının son haftasında başlatılacağı konuşuluyor.

MİÇOTAKİS, LAHEY'İ İŞARET ETTİ

Başbakan Miçotakis, Türkiye ile kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'lerin (MEB) belirlenmesi için kurulacak diyalogdan sonuç alınamaması halinde tarafların "yalnız kıta sahanlığı ve MEB alanlarının belirlenmesi için Lahey Adalet Divanı'na gitmeleri gerektiğini" söyledi.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'yi, Amerikalı diplomata şikayet eden Miçotakis, diyalog sürecinin "baskı ve tehditle yürütülemeyeceğini" ifade etti.

Miçotakis, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Girit ve Rodos gibi adaların kıta sahanlıklarını göz ardı ederek, Libya ile imzaladığı mutabakatın ve Kıbrıs adası etrafında sondaj çalışmalarının provokatif eylemler olduğunu" öne sürdü.

YUNAN BAŞBAKANIN AYASOFYA RAHATSIZLIĞI

Yunan başbakan ayrıca, Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden camiye dönüştürülmesi konusundaki rahatsızlığını dile getirdi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de meşru hakları çerçevesinde varlığını sürdürürken; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve İsrail ittifak içinde hareket ediyor.

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