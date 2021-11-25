Washington Post'a konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Türkiye'nin mültecileri durdurma zorunluluğu var. Ben insanların niye Yunanistan'ı suçladığını anlamıyorum" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in gündemi; mülteciler ve Doğu Akdeniz..

Botlarını patlatıp Türk karasularına geri itttiği mültecileri ölüme terk eden Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi ABD medyasına şikayet etti.

"TÜRKİYE MÜLTECİLERİ DURDURMAK ZORUNDA"

Washington Post’a yaptığı açıklamasında "Türkiye'nin mültecileri Türkiye sahillerindeyken halen Türkiye karasularındayken durdurma zorunluluğu var" diyen Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BEN İNSANLARIN YUNANİSTAN'I SUÇLAMALARINI ANLAMIYORUM"

"Ben insanların Türkiye’yi suçlaması yerine Yunanistan’ı suçlamalarını anlamıyorum. Türkiye insan haklarını ihlal ediyor"

"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DEKİ AGRESİF TAVRINI BIRAKMALI"

Öte yandan, Doğu Akdeniz'le ilgili de konuşan Miçotakis, "Eğer Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz’de agresif tavrını bırakırsa, oturup farklılıklarımızı konuşmak için bir alanımız olur." dedi.