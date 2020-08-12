Miçotakis'ten Anastasiadis'e Oruç Reis telefonu

Ankara'nın Akdeniz'deki çalışmaları, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni panikletti.

Türkiye'nin, Oruç Reis ile Akdeniz'de faaliyetlere başlaması, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) hareketliliğe neden oldu.

1750 kilometre uzunluğundaki sismik kablo, 2 boyutlu araştırmalar kapsamında denize indirildi.

Gelişmeler üzerine GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, telefonda görüştü. İki isim, Oruç Reis'in faaliyetlerini ele aldı.

ORUÇ REİS PANİĞİ

Rum hükümeti sözcüsü Kyriakos Koushios, yaptığı yazılı açıklamada, Miçotakis'in Anastasiadis'e "bölgedeki son durumu ve Türkiye’nin eylemlerinin ardından AB liderleriyle yaptığı temasları" ilettiğini söyledi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Miçotakis, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in çalışmaları hakkında Anastasiadis'e bilgi verdi.

YUNANİSTAN'IN KITA SAHANLIĞI İDDİASI

Görüşmede, Oruç Reis'in bulunduğu alanın Yunanistan'ın kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) olduğu savunuldu.

Anastasiadis ve Miçotakis, Ankara'nın faaliyetlerine karşı koordineli bir şekilde hareket etme konusunda mutabık kaldı.

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